〔路透调查〕欧元料可在12月守住近期涨幅,但明年可能走跌

路透伦敦12月5日电---路透调查显示,欧元未来一个月内料能守住过去几周兑美元的涨幅,不过欧元区经济持续疲弱将让欧元在明年承受压力.

欧洲努力解决西班牙和希腊债务问题,再加上投资人对美联储(FED)可能出台新一轮购债举措的预期导致美元承压,欧元兑美元周三触及七周高点1.3127美元.

由于美国政界正在为预算协商问题而争吵,欧元在未来一个月应能守住涨幅.

不过欧元区的基本面仍然非常糟糕,许多主要成员国的经济陷在衰退.

路透调查访问超过60位分析师的结果显示,欧元EUR=在12月底料仍在约1.30美元,三个月后跌至1.28美元、六个月目标价为1.27美元、12个月目标价1.25美元.这个预估结果与上月调查时差不多.

"进入2013年之际,我们仍然对欧债危机感到忧心,"RBS Global Banking & Markets欧洲外汇分析主管Paul Robson说.

他说欧洲央行的政策回应已经暂时稳定住了金融市场,给二线国家更多时间来进行恢复,但是欧债危机的根本问题远没有解决.

"我们认为,这些国家将很难在2013年兑现其所承诺的减赤规模.二线国家公债收益率较高,以及紧张情势、资本外逃再现等因素,料将在2013年给欧元带来压力.

不过,分析师给予欧元/美元的一个月目标价1.30美元,是七次月度外汇调查中最高的.(完)