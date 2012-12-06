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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 13:41 BJT

〔澳洲股市〕小幅回落,受银行股跌势打压

路透悉尼12月6日电---澳洲股市周四回落0.3%,银行股疲态领跌,消费者无视于意外强劲的就业数据,担心澳洲央行对于提振国内经济采取的行动可能还不够. 银行股多数疲弱,澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)下跌1.2%,构成最大拖累. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌11.1点至4,509.3点.(完) --编译 张若琪;审校 侯向明 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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