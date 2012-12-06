〔台湾债市〕101/9R殖利率收低,台股终结连10日涨升格局

路透台北12月6日电---台湾10年增额券101/9R发行前交易殖利率周四微幅收低.因美债持坚,且台股在连涨10个交易日后,今日终见小幅回档.不过交易商参与意愿仍低,成交值不见有效放大.

交易商认为,央行持续适度宽松的货币政策,让银行体系间资金趋于泛滥,但又因缺乏投资标的,使得公债成为消化资金的主要去处.在冷券筹码几乎被银行吸纳殆尽的环境下,主流券殖利率已陷于动弹不得的境地,自然难以吸引交易商进场.

"存续期在五年内的短券,已快被银行买光了."一证券商交易主管说.

另一证券商交易员称,根据央行公布的金融统计月报显示,本地银行今年前10月持有公债为主的政府机关资产增加了约950亿台币,去年全年也不过增加670亿,显示公债筹码被锁住的情形更为明显.

台湾股市周四收低0.3%,自上日的九周收盘高位拉回,因多数电子制造个股下滑.加权股价指数.TWII收低25.79点至7,623.26点,为11个交易日里首次收跌.

美国公债价格周三上涨,观察人士指因担心美国国会可能难以避免减支增税措施在明年初开始实施,而这可能拖累经济成长.指标10年期公债US10YT=RR升3/32,收益率(殖利率)由周二尾盘的1.61%降至1.59%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

30 101/8 A01108=TWO -0.15 1.7000 1.7000-1.7001 2.00

20 101/7 A01107=TWO +0.16 1.5650 1.5650-1.5650 0.50

10 101/9R A01109R=TWO -0.18 1.1347 1.1335-1.1358 102.50

在银行持续买进公债下,有交易商指出,今年的利率结构已异于往常,过去第四季殖利率通常会弹升一段,以利于来年的操作,不过截至目前为止,10年公债殖利率仍处于历史低点附近.

"央行货币政策若不动,殖利率要再向下作,可能要靠想像力了."一证券商交易主管说.

另一证券交易主管则表示,债市筹码被锁住,市况自然低迷,在明年农历年前,市场难期待有行情可言.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 1.7000

20 101/7 A01107=TWO 1.5650

10 101/9 A01109=TWO 1.1325

5 101/6 A01106=TWO 没有成交

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)