台湾经济指标预测--12月7日至2013年2月23日

路透台北12月7日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------12月3日当周----------------------------------------- 12/7 1600 商品出口 11月 +6.9% -1.90%(年变动率) 12/7 1600 商品进口 11月 +7.15% -1.80%(年变动率) -------------------------------12月17日当周----------------------------------------- 12/19 -- 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875% 12/20 1600 外销订单 11月 -- +3.2%(年变动率) 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 4.30% -------------------------------12月24日当周--------------------------------------- 12/24 1600 工业生产 11月 -- +4.56%(年变动率) 12/25 1610 M2货币总计数 11月 -- +3.29%(年变动率) -------------------------------12月31日当周--------------------------------------- 1/4 1610 外汇存底 12月底 -- 4,009.56亿美元 -------------------------------1月7日当周--------------------------------------- 1/7 0830 消费者物价指数(CPI) 12月 -- +1.59%(年变动率) -------------------------------2月18日当周----------------------------------------- 2/23 1620 经常帐 第四季 -- 顺差116.4亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第四季 -- +0.98%(年变动率) (完) --记者 高洁如; 审校 曾祥进 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]