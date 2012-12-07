〔台湾货币市场〕12月7日及本提存期资金预期变化一览表

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北12月7日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,855.4亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)2,386.45亿台币TWNCDTB1:
12/08 987.00
12/09 275.00
12/10 1,272.00
12/11 118.00
12/12 6,403.00
12/13 685.50
12/14 4,547.50
12/15 511.40
12/16 3,336.00
12/17 159.00
12/18 44.00
12/19 3,854.50
12/20 328.50
12/21 2,951.50
12/22 411.50
12/23 2,600.00
12/24 130.00
12/25 61.00
12/26 3,235.35
12/27 232.50
12/28 2,931.50
12/29 252.00
12/30 3,617.10
12/31 185.80
01/01 58.00
01/02 2,902.80
01/03 296.00
--公债还本付息634.5亿台币:
12/17 91甲11期公债还本300亿台币
12/17 91甲11期公债付息7.5亿台币
12/19 87甲3期公债还本300亿台币
12/19 87甲3期公债付息20.625亿台币
12/28 99甲9期公债付息6.375亿台币
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--12/10: 央行发行364天期存单,金额1,000亿台币.
--12/14: 182天期国库券发行,金额300亿台币,13日标售.
--12/18: 10年期101/9期增额公债发行,金额400亿元,13日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
紧缩因素:
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]
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