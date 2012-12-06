〔台股业绩〕宏达电11月合并营收为212.3亿台币,同比大减31.4%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北12月6日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周四公布,11月合并营收为212.3亿台币,较上年同期的309.4亿减少31.4%.
宏达电此前预估,第四季营收约600亿台币,较上季衰退14.5%.第四季预估毛利率在23%左右,营业净利率(operating margin)为1%,上季分别为25%及7.0%.[ID:nST0568839]
宏达电今日收盘跌2.12%,报277台币;加权股价指数.TWII则收跌0.34%.(完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。