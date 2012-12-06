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货币新闻 | 2012年 12月 6日 星期四 15:27 BJT

〔台股业绩〕宏达电11月合并营收为212.3亿台币,同比大减31.4%

路透台北12月6日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周四公布,11月合并营收为212.3亿台币,较上年同期的309.4亿减少31.4%.

宏达电此前预估,第四季营收约600亿台币,较上季衰退14.5%.第四季预估毛利率在23%左右,营业净利率(operating margin)为1%,上季分别为25%及7.0%.[ID:nST0568839]

宏达电今日收盘跌2.12%,报277台币;加权股价指数.TWII则收跌0.34%.(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选[2498.TW-CMN]

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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