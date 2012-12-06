〔韩国汇市〕韩元兑美元收低,受进口商和银行的美元需求打压

路透首尔12月6日电---韩元兑美元KRW=周四下跌,受进口商美元需求,和对外汇当局进一步干预以放缓韩元升速的顾忌心理打压. 韩元兑美元KRW=KFTC收盘报1,083.0韩元,上日国内收盘报1,081.5. 交易员表示,美元受到进口商需求及银行决定建立美元多仓的支撑.此外韩元一跌至1,083的关卡下,部分市场人士即轧平其美元空仓. "出口商卖美元的量不小,但欧元下跌,且境外市场人士也有一些空头回补."一汇市交易员并表示,由于1,080有强劲阻力,韩元可能遭遇一些修正. 交易员也称,对于外汇当局进一步干预的担忧,也让投资者在增持韩元之际有所顾忌. "不过美元/韩元汇率向下的压力应该还是维持不变,因为持续的贸易顺差将转化为丰沛的美元供应."另一名交易员说.