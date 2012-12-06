〔韩国汇市〕韩元兑美元收低,受进口商和银行的美元需求打压

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔12月6日电---韩元兑美元KRW=周四下跌,受进口商美元需求,和对外汇当局进一步干预以放缓韩元升速的顾忌心理打压. 韩元兑美元KRW=KFTC收盘报1,083.0韩元,上日国内收盘报1,081.5. 交易员表示,美元受到进口商需求及银行决定建立美元多仓的支撑.此外韩元一跌至1,083的关卡下,部分市场人士即轧平其美元空仓. "出口商卖美元的量不小,但欧元下跌,且境外市场人士也有一些空头回补."一汇市交易员并表示,由于1,080有强劲阻力,韩元可能遭遇一些修正. 交易员也称,对于外汇当局进一步干预的担忧,也让投资者在增持韩元之际有所顾忌. "不过美元/韩元汇率向下的压力应该还是维持不变,因为持续的贸易顺差将转化为丰沛的美元供应."另一名交易员说.
今日收盘价 上日收市价 ----------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,083.0 1,081.5 日圆/韩元JPYKRW=R 13.1320/449 13.1380/521 韩国公债期货KTBc1* 106.04 105.99 五年期公债收益率 2.94% 2.95% 三年期公债收益率 2.83% 2.86% 韩国综合股价指数.KS11 1,949.62 1,947.04 ----------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价KTBc1. (附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完) --编译 张若琪;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。