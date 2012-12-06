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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 15:47 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元收低,受进口商和银行的美元需求打压

路透首尔12月6日电---韩元兑美元KRW=周四下跌,受进口商美元需求,和对外汇当局进一步干预以放缓韩元升速的顾忌心理打压. 韩元兑美元KRW=KFTC收盘报1,083.0韩元,上日国内收盘报1,081.5. 交易员表示,美元受到进口商需求及银行决定建立美元多仓的支撑.此外韩元一跌至1,083的关卡下,部分市场人士即轧平其美元空仓. "出口商卖美元的量不小,但欧元下跌,且境外市场人士也有一些空头回补."一汇市交易员并表示,由于1,080有强劲阻力,韩元可能遭遇一些修正. 交易员也称,对于外汇当局进一步干预的担忧,也让投资者在增持韩元之际有所顾忌. "不过美元/韩元汇率向下的压力应该还是维持不变,因为持续的贸易顺差将转化为丰沛的美元供应."另一名交易员说.

今日收盘价 上日收市价 ----------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,083.0 1,081.5 日圆/韩元JPYKRW=R 13.1320/449 13.1380/521 韩国公债期货KTBc1* 106.04 105.99 五年期公债收益率 2.94% 2.95% 三年期公债收益率 2.83% 2.86% 韩国综合股价指数.KS11 1,949.62 1,947.04 ----------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价KTBc1. (附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完) --编译 张若琪;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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