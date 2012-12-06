〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶回落,欧美经济数据疲弱引发需求疑虑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷12月6日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四下跌,自上日触及的七周高位回落,因欧美经济数据疲弱引发需求疑虑.
TOCOM指标5月期胶JRUc6下跌1.4日圆,结算价报每公斤263.7日圆.
上海期交所主力5月期胶合约SNRK3跌255元人民币,收报每吨24,355元.
新加坡商品交易所(SICOM)近月1月合约STFF3最新报每公斤2.85美元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。