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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 15:52 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶回落,欧美经济数据疲弱引发需求疑虑

路透曼谷12月6日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四下跌,自上日触及的七周高位回落,因欧美经济数据疲弱引发需求疑虑.

TOCOM指标5月期胶JRUc6下跌1.4日圆,结算价报每公斤263.7日圆.

上海期交所主力5月期胶合约SNRK3跌255元人民币,收报每吨24,355元.

新加坡商品交易所(SICOM)近月1月合约STFF3最新报每公斤2.85美元.

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