〔台湾货币市场〕短率仍在低档,银行介入短票初级市场消化资金

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 短率仍在低档
* 银行藉进入短票初级市场消化资金
记者 高洁如
路透台北12月6日电---台湾银行间短率周四仍在低档,银行业资金相当充裕,多藉着买票消化多余资金,银行间拆借并不特别活络,短率维持低档.
银行交易员表示,外商银行仍是钱多,不过还是有多缺不均的情况,并非一面倒的多钱.而本地银行方面,由于央行隔夜资金冲销得并不积极,因此有余钱的银行多自行进入初级市场标售免保短票,以消化多余资金.
"我们做一点拆出而已,票也是要了好久才买到."一位本地银行交易员表示.
本地时间16:06,银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.385%,同上日.今日区间在0.295-0.45%,同上日.
一周(2-7天)拆款区间落在0.388-0.52%;上日在0.388-0.46%.业内人士表示,0.52%的拆借高位利率系银行间特殊需求的交易,金额很小.
**买气仍佳**
一位银行的交易员则表示,进入初级市场标购短票已是银行间盛行消化资金的做法,在此情况之下,银行若在初级市场标到短票即会锁进保险箱并持有到到期,这让次级市场的短票票源更为有限.
票券商交易员表示,尽管周四短票票量稍增,不过银行买票的意愿还是颇高,短票顺利消化.
一个月短票成交利率主要在0.77%左右,大致同上日.
台湾央行今日存单到期金额261亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]周五存单到期金额1,855.4亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三超额准备为负195亿台币;累计超额准备为负158亿台币,加计前期1%的超额准备为1,295亿台币.
**公债RP利率平稳**
公债10天期附买回(RP)利率则大致持稳.虽然市场资金宽裕,不过为了因应年底需求,金融机构操作趋于谨慎,落点尽量安排在月内,部分银行对券商预告季底到单将不再续作.
一大型证券商交易员指出,目前资金仍相对浮滥,不过客户尽量不做跨年.公司债平均承作期间以两周为主,最长则为三周.
利率较低的公债RP落点似乎更短.一中型券商交易员说,客户只愿意持有一至两天,以便找到公司债券源后可转往承作.
他们认为,虽然目前市场资金是历年底来少见的浮滥,但感觉投信与寿险等客户对RP利率再下调的容忍空间已有限,短期内利率可望维持在既有水准不变.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,少数在0.83%.
交易商指出,本周紧缩因素有周五台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割.(完)
--集体采写 董永年; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。