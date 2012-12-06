〔台湾货币市场〕短率仍在低档,银行介入短票初级市场消化资金

* 短率仍在低档

* 银行藉进入短票初级市场消化资金

记者 高洁如

路透台北12月6日电---台湾银行间短率周四仍在低档,银行业资金相当充裕,多藉着买票消化多余资金,银行间拆借并不特别活络,短率维持低档.

银行交易员表示,外商银行仍是钱多,不过还是有多缺不均的情况,并非一面倒的多钱.而本地银行方面,由于央行隔夜资金冲销得并不积极,因此有余钱的银行多自行进入初级市场标售免保短票,以消化多余资金.

"我们做一点拆出而已,票也是要了好久才买到."一位本地银行交易员表示.

本地时间16:06,银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.385%,同上日.今日区间在0.295-0.45%,同上日.

一周(2-7天)拆款区间落在0.388-0.52%;上日在0.388-0.46%.业内人士表示,0.52%的拆借高位利率系银行间特殊需求的交易,金额很小.

**买气仍佳**

一位银行的交易员则表示,进入初级市场标购短票已是银行间盛行消化资金的做法,在此情况之下,银行若在初级市场标到短票即会锁进保险箱并持有到到期,这让次级市场的短票票源更为有限.

票券商交易员表示,尽管周四短票票量稍增,不过银行买票的意愿还是颇高,短票顺利消化.

一个月短票成交利率主要在0.77%左右,大致同上日.

台湾央行今日存单到期金额261亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]周五存单到期金额1,855.4亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三超额准备为负195亿台币;累计超额准备为负158亿台币,加计前期1%的超额准备为1,295亿台币.

**公债RP利率平稳**

公债10天期附买回(RP)利率则大致持稳.虽然市场资金宽裕,不过为了因应年底需求,金融机构操作趋于谨慎,落点尽量安排在月内,部分银行对券商预告季底到单将不再续作.

一大型证券商交易员指出,目前资金仍相对浮滥,不过客户尽量不做跨年.公司债平均承作期间以两周为主,最长则为三周.

利率较低的公债RP落点似乎更短.一中型券商交易员说,客户只愿意持有一至两天,以便找到公司债券源后可转往承作.

他们认为,虽然目前市场资金是历年底来少见的浮滥,但感觉投信与寿险等客户对RP利率再下调的容忍空间已有限,短期内利率可望维持在既有水准不变.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,少数在0.83%.

交易商指出,本周紧缩因素有周五台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割.(完)