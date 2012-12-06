〔台湾央行〕共发行389亿台币存单,发行余额增128亿

路透台北12月6日电---台湾央行周四公布,今日共发行389亿台币存单,若相较存单到期金额261亿,存单发行余额增128亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 314

91天期 0.93 57

182天期 1.05 18

央行上日共发行3,645亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,882.9亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三超额准备为负195亿台币;累计超额准备为负158亿台币,加计前期1%的超额准备为1,295亿台币.(完)