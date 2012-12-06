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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 17:08 BJT

〔台湾债市〕101/9R期10年公债中,证券业买超8.5亿台币

路透台北12月6日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年增额公债101/9RA01109R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 5.50 14.50 -9.00

票券业 1.50 1.00 +0.50

证券业 13.50 5.00 +8.50 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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