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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 06:22 BJT

全球外汇市场12月7日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月6日(四)

2350 - 日本11月外汇储备

12月7日(五)

0030 - 澳洲10月商品服务贸易收支

0500 - 日本10月同时指标及领先指标

0730 - 德国央行发布德国半年度经济增长预测报告

0745 - 法国截至10月年内迄今预算

0745 - 法国10月贸易收支

0900 - 挪威10月制造业产出

0930 - 英国10月工业生产及制造业产出

1100 - 德国10月工业生产

1330 - 美国11月非农就业报告及失业率

1330 - 加拿大11月就业报告及失业率

1330 - 加拿大第三季劳动生产率

1455 - 路透/密西根大学美国12月消费者信心指数初值

2000 - 美国10月消费者信贷

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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