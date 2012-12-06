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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 06:21 BJT

《日本重要政经日程》--12月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月6日(四)

2350 - 11月外汇储备

12月7日(五)

0200 - 日立(6501.T)发表供在福岛核电厂工作的新机器人

0500 - 10月同时指标和领先指标

0900 - Areva SA (AREVA.PA)执行长举行记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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