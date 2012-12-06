〔纽约期市〕期棉上涨,因销售数据优于预期

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约12月6日电---美国期棉周四上涨将近1%,成交量清淡.美国公布的数据录得约五个月以来最大单周销售量,显示买兴有升温迹象.
数据显示,截至11月29日当周,陆地棉销售净增38%至415,700包,其中逾60%销往中国.
这是自6月中以来最高水准,而且是2012/13市场年度迄今为止最大数量.
"这么大量出口的数据令市场感到意外,因而引发大涨,"美国一位经纪商说.
洲际交易所(ICE)交易主力3月期约CTc2结算价上涨0.51美分,或0.70%,至73.55美分,正好位于日内交投区间72.85-73.95美分的中段.
成交量远低于均量,3月合约仅有10,000口换手.涨幅也不足以让市场突破近期70-74美分的区间.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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