〔纽约期市〕期棉上涨,因销售数据优于预期

路透纽约12月6日电---美国期棉周四上涨将近1%,成交量清淡.美国公布的数据录得约五个月以来最大单周销售量,显示买兴有升温迹象.

数据显示,截至11月29日当周,陆地棉销售净增38%至415,700包,其中逾60%销往中国.

这是自6月中以来最高水准,而且是2012/13市场年度迄今为止最大数量.

"这么大量出口的数据令市场感到意外,因而引发大涨,"美国一位经纪商说.

洲际交易所(ICE)交易主力3月期约CTc2结算价上涨0.51美分,或0.70%,至73.55美分,正好位于日内交投区间72.85-73.95美分的中段.

成交量远低于均量,3月合约仅有10,000口换手.涨幅也不足以让市场突破近期70-74美分的区间.(完)