〔美国股市〕ADR上涨,日圆贬值带动日本出口股上冲

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约12月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,由日本出口股领军上攻,因有日圆贬值题材助涨.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.2%.标普500指数.SPX.INX上涨0.3%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上涨0.5%.
日本日经指数.N225升至七个月最高收位,收在9,500点之上,因市场揣测在新政府领导下,日本央行将采行更为大胆的行动以摆脱通缩.
日经指数周四收涨0.8%至9,545.16点,为4月26日以来最高收位.
美国上市的丰田汽车(TM.N)上涨0.5%至85.66美元,本田汽车(HMC.N)则是上涨1.2%至33.27美元.
佳能(CAJ.N)则是大涨1.6%至36.25美元.
美国上市的韩国企业股价亦走高,其中浦项钢铁(PKX.N)跳涨2.7%至76.32美元.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKAS微涨0.02%,拉美ADR指数.BKLA则是上涨0.6%.(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。