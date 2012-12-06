〔美国股市〕ADR上涨,日圆贬值带动日本出口股上冲

路透纽约12月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,由日本出口股领军上攻,因有日圆贬值题材助涨.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.2%.标普500指数.SPX.INX上涨0.3%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上涨0.5%.

日本日经指数.N225升至七个月最高收位,收在9,500点之上,因市场揣测在新政府领导下,日本央行将采行更为大胆的行动以摆脱通缩.

日经指数周四收涨0.8%至9,545.16点,为4月26日以来最高收位.

美国上市的丰田汽车(TM.N)上涨0.5%至85.66美元,本田汽车(HMC.N)则是上涨1.2%至33.27美元.

佳能(CAJ.N)则是大涨1.6%至36.25美元.

美国上市的韩国企业股价亦走高,其中浦项钢铁(PKX.N)跳涨2.7%至76.32美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKAS微涨0.02%,拉美ADR指数.BKLA则是上涨0.6%.(完)

--编译 张明钧;审校 张荻

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