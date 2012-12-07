〔表格〕澳洲10月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差20.88亿澳元

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透悉尼12月7日电---澳洲统计局周五公布,10月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差20.88亿澳元,路透调查预估为逆差20.5亿澳元.
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
10月 9月
整体出口 24.405 24.306
整体进口 26.493 25.725
商品与服务贸易收支 -2.088 -1.420
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--编译 侯向明;审校 龚芳
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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