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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 08:43 BJT

〔表格〕澳洲10月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差20.88亿澳元

路透悉尼12月7日电---澳洲统计局周五公布,10月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差20.88亿澳元,路透调查预估为逆差20.5亿澳元.

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

10月 9月

整体出口 24.405 24.306

整体进口 26.493 25.725

商品与服务贸易收支 -2.088 -1.420

浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)(完)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 侯向明;审校 龚芳

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