《美债周五展望》10年期公债收益率接近三周低位,静待非农就业数据

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 交易商预计美国就业岗位增长将因遭风暴袭击而有所放缓

* 美联储在两次购债操作中购买61亿美元较长期公债

* 美国预算磋商缺乏进展,提振公债买盘

* 两年期公债收益率触及10月以来最低

路透纽约12月6日电---美国公债价格周四攀升,指标公债收益率(殖利率)徘徊在三周低位附近,明日将公布的政府就业数据可能显示,上月就业岗位增速可能因飓风桑迪来袭而放缓.

公债市场再度受到美国联邦储备理事会(FED,美联储)的购债操作支撑.

自一个月前进行美国大选以来,华盛顿的预算磋商陷入僵局,支撑对公债的避险需求.

白宫和国会可能无法在年底前就削减赤字达成协议,这加剧了对规模约为6,000亿美元的财政紧缩,以及美国经济在明年陷入衰退的担忧.

"目前还没有财政悬崖的解决方案,且美联储在市场上回购公债.今日,这两个因素再度推动市场,"SunTrust Private Wealth Management的固定收益策略师Andrew Richman表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘上扬1/32,收益率报1.586%,较周三尾盘水平低0.5个基点.10年期公债收益率稍早触及1.564%,为近三周最高.

30年期公债US30YT=RR价格尾盘上扬7/32,收益率报2.769%,低于周三尾盘的2.780%.

在较短期公债中,两年期公债US2YT=RR收益率尾盘报0.242%,稍早触及0.234%,根据路透数据,为10月4日来最低.

美联储在两次卖短买长操作中购买总计61亿美元的公债.

卖短买长计划将于年底到期,计划旨在压低抵押贷款利率,和其他长期借贷成本.

市场广泛预期美联储将在明年推出新一轮购债计划,作为对第三轮量化宽松的补充.美联储决策者可能将在下周二开始的为期两天的会议上对上述举措做出决定.

"投资者预期,卖短买长计划结束后,下一轮量化宽松可能是购买中期和较长期证券,而不卖出短期证券,投资者可能开始根据这一预期进行交易,"Keefe, Bruyette and Woods的公债和机构债交易部主管James Newman表示.

公债价格扩大涨幅,因美国两党"财政悬崖"谈判中仍未出现破解迹象.

如果在年底前未能达成预算协议,将导致一系列增税和减支举措在明年初自动开始实施,这可能威胁美国的经济复苏.

就业增长仍是美国政府和美联储的首要任务,如果周五公布的就业数据低迷,肯定会点燃对跌落财政悬崖后果的不安.

路透调查显示,分析师预计美国11月农业就业岗位增加9.3万个,失业率将持稳在7.9%,该水平将支持美联储保持超宽松货币政策.

美国劳工部将于周五1330GMT公布11月非农就业报告.

分析师称,如果数据不及经济学家预期中值,公债价格可能进一步上扬,尽管技术指标显示市场超买.(完)

--编译 母红;审校 孙茉莉

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