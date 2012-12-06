〔国际油市〕油价下挫,受欧元区忧虑和美元走强打压

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 欧洲央行对欧元区前景作出较差预估后,油价扩大跌势
* 美元指数上涨0.6%
* 财政悬崖日益接近,美国议员寻求达成协议
* 市场关注:美国将于周五公布非农就业数据
路透纽约12月6日电---油价周四下跌,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,欧元区经济前景面临"下行风险",经济要到2013年稍后才会复苏.
欧洲经济困境可能将抑制全球石油需求,另外投资者对美国议员的预算谈判仍持谨慎态度.如果议员们不能在三周内达成协议,那么约6,000亿美元的减支增税措施将自动启动.
ECB周四维持利率于纪录低位0.75%不变,该央行总裁德拉吉对欧元区经济更加疲弱发出警告.
"ECB管理委员会持续看到欧元区经济前景面临下行风险,"在ECB政策会议后德拉吉在记者会上称.
他表示,欧元区经济活动应在"2013年稍后"逐步复苏.
欧元下跌,美元指数.DXY涨逾0.6%.美元走强通常打压美元计价的石油等大宗商品.
布兰特1月原油期货LCOc1跌1.78美元,结算价报每桶107.03美元.
美国1月原油期货CLc1下滑1.62美元,结算价报每桶86.26美元,连续第四日下挫.
美国RBOB汽油期货RBc1和取暖油期货HOc1亦下跌,后者一度触及8月7日以来最低位.周三美国公布数据显示上周燃料库存急剧上升后,汽油和取暖油期货连续第二日承压.
"油价因欧美经济形势的不确定性而下跌,亦是因为欧洲央行总裁讲话暗示需要一年时间才能开始复苏,"Tradition Energy的Gene McGillian称.
"美国燃料库存上升是打压油价的另一个因素."
油市交易商将密切关注周五美国将公布的11月非农就业数据,这是衡量美国经济复苏状况的一个标尺.
周四公布的数据显示,一周初请失业金人数连续第三周下降,挫至飓风桑迪来袭前的水平.
原油期货下跌,尽管人们持续担心中东政治情势紧张和冲突局势可能导致石油供应中断.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。