〔国际油市〕油价下挫,受欧元区忧虑和美元走强打压

* 欧洲央行对欧元区前景作出较差预估后,油价扩大跌势

* 美元指数上涨0.6%

* 财政悬崖日益接近,美国议员寻求达成协议

* 市场关注:美国将于周五公布非农就业数据

路透纽约12月6日电---油价周四下跌,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,欧元区经济前景面临"下行风险",经济要到2013年稍后才会复苏.

欧洲经济困境可能将抑制全球石油需求,另外投资者对美国议员的预算谈判仍持谨慎态度.如果议员们不能在三周内达成协议,那么约6,000亿美元的减支增税措施将自动启动.

ECB周四维持利率于纪录低位0.75%不变,该央行总裁德拉吉对欧元区经济更加疲弱发出警告.

"ECB管理委员会持续看到欧元区经济前景面临下行风险,"在ECB政策会议后德拉吉在记者会上称.

他表示,欧元区经济活动应在"2013年稍后"逐步复苏.

欧元下跌,美元指数.DXY涨逾0.6%.美元走强通常打压美元计价的石油等大宗商品.

布兰特1月原油期货LCOc1跌1.78美元,结算价报每桶107.03美元.

美国1月原油期货CLc1下滑1.62美元,结算价报每桶86.26美元,连续第四日下挫.

美国RBOB汽油期货RBc1和取暖油期货HOc1亦下跌,后者一度触及8月7日以来最低位.周三美国公布数据显示上周燃料库存急剧上升后,汽油和取暖油期货连续第二日承压.

"油价因欧美经济形势的不确定性而下跌,亦是因为欧洲央行总裁讲话暗示需要一年时间才能开始复苏,"Tradition Energy的Gene McGillian称.

"美国燃料库存上升是打压油价的另一个因素."

油市交易商将密切关注周五美国将公布的11月非农就业数据,这是衡量美国经济复苏状况的一个标尺.

周四公布的数据显示,一周初请失业金人数连续第三周下降,挫至飓风桑迪来袭前的水平.