更正:〔国际油市〕油价下挫,受欧元区忧虑和美元走强打压

(更正:因原文有误,内文第八段美国原油期货应为连续"第三日"下挫,而非连续"第四日"下挫)

* 欧洲央行对欧元区前景作出较差预估后,油价扩大跌势

* 美元指数上涨0.6%

* 财政悬崖日益接近,美国议员寻求达成协议

* 市场关注:美国将于周五公布非农就业数据

路透纽约12月6日电---油价周四下跌,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,欧元区经济前景面临"下行风险",经济要到2013年稍后才会复苏.

欧洲经济困境可能将抑制全球石油需求,另外投资者对美国议员的预算谈判仍持谨慎态度.如果议员们不能在三周内达成协议,那么约6,000亿美元的减支增税措施将自动启动.

ECB周四维持利率于纪录低位0.75%不变,该央行总裁德拉吉对欧元区经济更加疲弱发出警告.

"ECB管理委员会持续看到欧元区经济前景面临下行风险,"在ECB政策会议后德拉吉在记者会上称.

他表示,欧元区经济活动应在"2013年稍后"逐步复苏.

欧元下跌,美元指数.DXY涨逾0.6%.美元走强通常打压美元计价的石油等大宗商品.

布兰特1月原油期货LCOc1跌1.78美元,结算价报每桶107.03美元.

美国1月原油期货CLc1下滑1.62美元,结算价报每桶86.26美元,连续第三日下挫.

美国RBOB汽油期货RBc1和取暖油期货HOc1亦下跌,后者一度触及8月7日以来最低位.周三美国公布数据显示上周燃料库存急剧上升后,汽油和取暖油期货连续第二日承压.

"油价因欧美经济形势的不确定性而下跌,亦是因为欧洲央行总裁讲话暗示需要一年时间才能开始复苏,"Tradition Energy的Gene McGillian称.

"美国燃料库存上升是打压油价的另一个因素."

油市交易商将密切关注周五美国将公布的11月非农就业数据,这是衡量美国经济复苏状况的一个标尺.

周四公布的数据显示,一周初请失业金人数连续第三周下降,挫至飓风桑迪来袭前的水平.

原油期货下跌,尽管人们持续担心中东政治情势紧张和冲突局势可能导致石油供应中断.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

1月原油 86.26 -1.62 -1.8% 85.68 88.23 246,333 220,850

2月原油 86.85 -1.62 -1.8% 86.28 88.80 57,309 55,365

1月RBOB汽油 2.5969 -0.0409 -1.6% 2.5893 2.6589 46,562 62,381

2月RBOB汽油 2.6035 -0.0402 -1.5% 2.5959 2.6621 27,339 31,865

1月取暖油 2.9432 -0.0475 -1.6% 2.9342 3.0062 47,000 53,973

2月取暖油 2.9496 -0.0471 -1.6% 2.9411 3.0108 24,309 26,150

ICE合约

1月布兰特 107.03 -1.78 -1.6% 106.63 109.16 210,106 184,649

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 481,303 450,961 482,533 1,558,406 -9,339

汽油 120,717 157,811 132,665 273,832 97

取暖油 115,688 117,130 142,214 294,643 1,935 (完)