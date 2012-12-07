〔金砖国家〕12月6日股汇市收盘纵览

路透12月7日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月6日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.38%,报1,021.26点.

中国股市:沪综指收市小跌,成交明显萎缩.分析师指出,尽管昨日大盘拉出一根长阳线,但久处弱市的投资者很难马上扭转熊市思维,观望情绪仍占主导,大盘今天只能维持窄幅震荡,未能延续昨日升势.沪综指.SSEC收报2,029.237点,跌2.670点或0.13%;昨日股指大涨2.87%,为近三个月以来最大单日涨幅.上海A股今日成交584亿元人民币,较上日的852亿元减少逾三成,昨日A股亦创下9月7日以来最大的单日成交量. [.SSCN]

香港股市:下滑,受金融类股疲弱及内地股市下跌拖累,投资者在上日扬升后稍歇.恒生指数.HSI收跌0.1%至22,249.81点,国企指数.HSCE涨0.3%,受基建股及中型中资银行股升势扶助.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS跟随中间价跌势而小幅收低,但仍未摆脱涨停僵局,盘中多数时间盘踞在1%的日波幅区间上限位置,一边倒人民币升值预期不变.境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,451点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3733元.[CNY/CN]

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印度股市:收高.此前执政联盟中一个关键党派宣布,将在周五的上院表决中支持外商直接投资进入零售业.该案已在下院获表决通过.指标BSE指数.BSESN上涨0.49%,或94.94 点,报19,486.80点.为2011年4月26日以来最高收位.[.BO][ID:nL4N09G1VW]

印度汇市:印度卢比上涨第三日,七日来第六天录得上涨.印度卢比/美元INR=D2收报54.1350/1450,较周三收盘价54.54/55上涨0.75%,盘中高见54.04,为11月7日以来最高.[INR/][ID:nL4N09G1XT]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,467.000点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.19%至777.57点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.3%至30.9000;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.25%,报40.1700.

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巴西股市:下滑,投资人担心政府为了提振经济成长将扩大干预.飞机制造商Embraer (EMBR3.SA)也是拖累大盘的主因.其竞争对手Bombardier (BBDb.TO)取得一笔32.9亿美元的新订单,打击Embraer股价重挫.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.04%至57,656.42点[ID:nL1E8N6IC8]

巴西汇市:巴西雷亚尔连续第四日上涨.有迹象显示决策者越来越担心本币走弱对通胀及投资的影响.巴西雷亚尔BRL=BRBY收报2.0775/90.[ID:nL1E8N6CFO]

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南非股市:触及历史新高.假期季节来临之前,投资人买进Mr.Price MPCJ.J等零售类股,因预期届时零售业销售将大增.指标约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI创历史最高收盘水准,上涨0.24%,至34,008.67点.综合指数.JALSH也收在记录收位,上涨0.26%,至38,287.54点.[.J][ID:nL5E8N6DE6]

南非汇市:兰特/美元上涨.因南非经常帐赤字优于预期,但赤字仍很大,分析师表示长期而言这将持续给兰特构成压力.1611GMT,兰特/美元ZAR=D3上涨1%,报8.6762.上日纽约收盘价为8.765.[ZAR/][ID:nL5E8N6E2W](完)