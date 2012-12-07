〔美国个股〕苹果执行长称,明年将把部分麦金塔电脑生产线移回美国

路透纽约/旧金山12月6日电---苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)于周四曝光的谈话内容中表示,苹果计画在明年将部分麦金塔电脑(Macs)的制造生产从中国移至美国,此举可能是美国电子制造业回归潮的一个重要考验.

苹果的产品大多是在中国制造,从麦金塔、iPhone、iPad等都是.但就如其他美国企业所面临的一样,苹果也承受外界抨击其过于仰赖亚洲廉价劳力,造成美国制造业衰落.

库克并未说明哪一项麦金塔产品将在美国制造.但外界预料应该不会只是简单的最后组装工作,因为苹果和许多其他未具名的合作伙伴也多数或全数在美国制造零组件.

库克接受Bloomberg Businessweek访问时说,苹果将耗资超过1亿美元在这项美国制造计画,这段访问于周四发表.

"这不代表苹果将独力制造,我们会与其他人合作,并投入自有资金."库克说.

他在接受美国全国广播公司(NBC)的"Rock Center"节目访问时说,现有的麦金塔产品线中,将仅有一项是专门在美国制造.这段访问将在周四稍晚播出.

除了这些专访内容,苹果拒绝对此再多做评论.

苹果股价周四上涨1.57%,至547.24美元,上日曾下跌6.4%.创下将近四年来最大单日跌幅.(完)