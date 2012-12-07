〔投行观点〕法国巴黎银行调降2013年黄金价格预估,2014年料走跌

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
* 仍预期金价将在2013年创新高
* 预期2013年黄金均价为为每盎司1,865美元,2014年为1,780美元
路透12月6日电----法国巴黎银行调降2013年黄金价格预估,原因在于市场气氛审慎,该行并预期价格将在2014年走低,料将成为14年来首个下跌的年度.
"我们下修2013年价格很大部分是因为市况的考量,而非我们的看法有根本的转变,"分析师Anne-Laure Tremblay周四在一份致客户报告中表示.
她指出,金价过去两个月表现令人失望,并未受惠于缺乏各种极端避险情境,也未受惠于印度及西方国家的季节需求.
Tremblay仍预期金价将在2013年创新高,因货币政策料进一步宽松、欧元区拆伙的尾部风险降低、且实货需求不断给予支撑.
法国巴黎银行2013年黄金价格预估从每盎司1,900美元调降至1,865美元.该行预期2014年均价将为每盎司1,780美元.
"贵金属基本面将会在2014年明显恶化,因在经济成长改善的情形下,市场将开始预期撤除宽松货币措施.
"不过下跌的幅度料有限,因金价具有分散投资及避险的特性,将持续吸引投资人买进.(完)
--编译 张明钧;审校 孙茉莉
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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