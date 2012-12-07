《新兴市场重要经济事件预告》--12月7日-12月14日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月7日(五)
布达佩斯--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表演说.(1000)
12月8日(六)
智利圣地牙哥--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和管委林德,将与智利央行总裁Rodrigo Vergara出席记者会.(1430)
12月10日(一)
暂无重要经济事件.
12月11日(二)
莫斯科--20国集团(G20)特别代表会议(至12月12日)
雅加达--印尼央行召开会议.
日内瓦--WTO总理事会会议.
12月12日(三)
温德和克--纳米比亚央行公布货币政策决定.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议.
维也纳--第162届石油输出国组织(OPEC)常会.
巴黎--国际能源署(IEA)公布12月石油月报.
塔林--爱沙尼亚央行例行记者会,并公布其宏观经济新预估.(0900)
12月13日(四)
莫斯科--"促进经济增长及可持续发展"会议召开.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
马卡蒂--菲律宾央行举行货币政策会议.
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.
智利圣地牙哥--智利央行举行议息会议.
赫尔辛基--芬兰央行发布最新经济预测,央行总裁利卡宁召开新闻发布会(0900).
12月14日(五)
波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议
墨西哥市--墨西哥央行公布货币政策会议纪录
利马--秘鲁央行公布通胀报告
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。