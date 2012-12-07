《台湾报摘》--工商时报12月7日

* 头版头条:

--行政院诉愿会撤销环保署对六轻4.7期扩建案,所增列5项非制程挥发性气体排放量纳入总量管制条款,此举让延宕多时、总投资达52亿台币的台塑石化与美商科腾(KRATON)合资高性能橡胶投资案可望顺利加速推动.

* 其他:

--DRAM大厂力晶5346.TWO的全体债权银行团会议昨登场,据了解,由于接任力晶董座的前经济部长陈瑞隆出面力挺,力晶总债权余额高达447.8亿台币纾困案,在历经近5小时协商后一举过关,合计按期摊还及处份资产,银行团5年内共可拿回295亿台币债权本金,提存警报可望解除.

--年底前,寿险业备妥500亿台币,伺机投入台股,寿险公会6日召集各寿险公司投资长或财务长,了解各公司短中长期可投入台股的金额,年底前共达500亿台币,明年则有1,500亿台币,中长期则超过4,000亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.