《台湾报摘》--工商时报12月7日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 头版头条:
--行政院诉愿会撤销环保署对六轻4.7期扩建案,所增列5项非制程挥发性气体排放量纳入总量管制条款,此举让延宕多时、总投资达52亿台币的台塑石化与美商科腾(KRATON)合资高性能橡胶投资案可望顺利加速推动.
* 其他:
--DRAM大厂力晶5346.TWO的全体债权银行团会议昨登场,据了解,由于接任力晶董座的前经济部长陈瑞隆出面力挺,力晶总债权余额高达447.8亿台币纾困案,在历经近5小时协商后一举过关,合计按期摊还及处份资产,银行团5年内共可拿回295亿台币债权本金,提存警报可望解除.
--年底前,寿险业备妥500亿台币,伺机投入台股,寿险公会6日召集各寿险公司投资长或财务长,了解各公司短中长期可投入台股的金额,年底前共达500亿台币,明年则有1,500亿台币,中长期则超过4,000亿台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。