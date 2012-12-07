《台湾报摘》--经济日报12月7日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 头版头条:
--苹果AAPl.O公司执行长库克表示,明年计划斥资逾1亿美元(29.1亿台币)在美国制造Mac电脑,把少部分制造业务移出中国,业界揣测,苹果此举是为日后在北美发展大尺寸电视铺路,鸿海(2317.TW)将跟进在美设厂,成为苹果进军大电视市场最重要伙伴.
* 其他:
--两岸经济合作委员会将于下周二在广州举行,除将检视两岸经济合作协议(ECFA)的执行状况与后续协议的协商进度之外,对大陆企业挖角台湾重要人才一事,也可望在例会上得到初步解决.
--金管会银行局副局长邱淑贞昨日表示,国内金融业对大陆市场已有一定的了解,金管会将朝扩大开放的基础,全面检讨两岸金融业务往来办法,进一步开放两岸金融往来.
--电电公会理事长、华邦电子董事长焦佑钧6日在昆山受访时表示,现在是笔记型电脑产业过渡的调整期,但他看好在1-2年之内情况就会好转.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。