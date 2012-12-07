〔美国债市〕12月5日止当周外国央行持有的美国公债和机构债均增加--FED

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约12月6日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,截至12月5日止当周,外国央行持有的美国可交易债券总量增加20.13亿美元,达到3.204兆(万亿)美元.
托管持仓明细显示,外国央行持有的美国公债增加14.58亿美元,至2.85兆美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量增加6.57亿美元,至3,176.8亿美元.
美联储表示,其代为持有的"其他类别"债券票面价值下跌1.03亿美元,至361.3亿美元.这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、资产支持债券(ABS)以及商业票据.
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是持有美国公债最多的两个国家.
浏览美联储报告全文,请链接:(here).(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
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