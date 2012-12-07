《台湾重要政经日程》--12月7日-2013年10月10日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
==================今日重要政经消息======================
12/7(五)
--12:30 台湾央行公布364天期存单标售结果,标售金额1,000亿台币.
--16:00 财政部公布11月进出口年变动率;上月较去年同期分别为衰退1.80%及1.90%.
--16:20 台湾央行公布银行国家风险统计.
==================近期重要政经消息======================
12/10(一)
--13:30 台积电(2330.TW)公布营收.
12/13(四)
--12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割.
--12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割.
12/19(三)
--15:30 台湾央行召开第四季全体理监事会议,会后并宣布利率决策.
12/20(四)
--16:00 经济部公布11月外销订单,上月年增3.2%.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补交易一日,金融市场开市.
--14:00 财政部公布2013年发债计画.
--08:30 11月季调后失业率.
12/24
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年增4.56%.
12/25
--16:10 台湾央行公布11月M2货币总计数年变动率.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
2013年
1/1(二)
--金融市场休市一日.
1/4(五)
--16:10 央行公布12月底外汇存底,上月为4,009.56亿美元的历史高位.
1/7(一)
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI),上月为年增1.59%.
2/11-2/15
--农历春节假期.
2/23 (六)
--补行上班一日,金融市场开市.
--16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/28 (四)
--228纪念日休假,金融市场休市.
4/4-4/5
--儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三)
--端午节休市一日.
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四)
--国庆日休市一日. (完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。