〔国际油市〕原油期货持稳在86美元上方,本周料五周来首见下跌

路透新加坡12月7日电---美国原油期货周五在连跌三日后持稳于每桶86美元上方,但本周可能五周来首次录得周度跌幅,因欧元区疑虑和美国财政危机逼近令投资人焦躁不安.

0039GMT,美国原油期货合约CLc1上涨0.17美元,报每桶86.43美元,本周至今下跌近3%,为11月2日止当周以来首见下跌,且跌幅为10月底以来最大.

欧洲央行(ECB)周四考虑了降息选项,并预期2013年欧元区经济将再次萎缩.这为明年初可能降息留出了余地.[ID:nSB2132299]