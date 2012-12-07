《即时观点3》台湾11月出口远逊于预期,但农历年前的拉货需求将令后市稳健

路透台北12月7日电---台湾财政部周五公布,11月出口金额较上年同期成长0.9%,明显低于市场预估的成长6.9%.财政部表示,主要因全球景气回稳步调缓慢,影响了出口表现.

在产品表现方面,财政部指出,非电子产品的减幅明显,基本金属、纺织品、塑橡胶较上月减幅明显.惟资讯通讯产品与电子产品表现较佳.

财政部并预期,第四季出口同比将小幅成长,因全球景气回稳,手持行动装置持续成长,将支撑出口成长动能.

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主要数据:

--11月出口金额较上年同期成长0.9%(市场预估成长6.9%);上月为衰退1.9%

出口至中国(含香港)地区较上年同期成长3.7%;上月为成长0.3%

出口至美国衰退5.8%;上月为衰退9.5%

出口至欧洲衰退6.7%;上月为衰退11.0%

--11月进口则较上年同期成长0.1%(市场预期成长7.15%);上月为衰退1.8%

--11月贸易收支为顺差34亿美元;上月为顺差32.6亿美元

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**市场评论**

--ING区域经济分析师 TIM CONDON:

11月的出口比预期差太多了,大家原预期应该会依循9月与10月的表现水准.台湾的出口数据显示,全球消费者减少支出的情况没有改变.问题是台湾的表现为何比中国及韩国差?我的假设是在电子产品,因为这是台湾出口的命脉,消费者还不愿意在这上头消费.

--元富投顾分析师 许芷雁:

比我们预期的要差,台湾近期出口仅剩下矿产、运输、高阶电子产品在撑腰.资讯通讯产品结构性的改变,像是智慧型手机都是自行生产,过去占出口大宗的笔记型电脑不成长,将让台湾出口只能弱势成长.未来要争取东协市场的机会,尤其是塑化、机械产品,若无法尽速加入东协加一或东协加三,台湾未来的出口表现堪虑.

--凯基投顾分析师 蔡耀德:

台湾11月出口数据明显低于预期,其中中国第四季的财政刺激政策集中在今年最后的一个半月,令11月份原物料需求较为疲弱,且中国钢材及铁矿砂的库存最高、去库存循环最慢,进口需求不高,直接波及台湾钢材等非电子产品的出口.不过展望明年农历年前,这两个月因季节性的拉货支撑,预期台湾出口表现将趋于稳健.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收升1.1分,报29.125.

--台股加权股价指数.TWII收高0.25%至7,642.26点.

**相关连结**

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**相关背景**

--主计总处最新预测2012年经济成长率为1.13%,出口年成长率为衰退2.16%,进口年成长率为衰退2.79%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;美国和东协(东盟)六国也是台湾重要的出口地区. (完)

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