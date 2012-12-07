〔全球金市〕金价延续上日升势,受欧洲央行降息前景所支撑

路透新加坡12月7日电---金价周五小升,延续上交易日的升幅,欧洲央行未来降息的前景支撑金价,但本周金价可能为连续第二周下跌.

0029GMT时,现货金XAU=微升0.2%至每盎司1,701.56美元;本周料将下跌0.8%,为连续第二周下跌.

美国期金GCcv1几无变动,报1,701.20.

欧洲央行(ECB)周四考虑了降息选项,并预期2013年欧元区经济将再次萎缩.这为明年初可能降息留出了余地.[ID:nSB2132299]