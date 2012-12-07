〔表格〕台湾11月出口同比增0.9%远逊预期,因非电子产品减幅明显

路透台北12月7日电---台湾财政部周五公布,11月出口金额较上年同期成长0.9%,明显低于市场预估的成长6.9%.财政部表示,主要因全球景气回稳步调缓慢,影响了出口表现.

在产品表现方面,财政部指出,非电子产品的减幅明显,基本金属、纺织品、塑橡胶较上月减幅明显.惟资讯通讯产品与电子产品表现较佳.

财政部并预期,第四季出口同比将小幅成长,因全球景气回稳,手持行动装置持续成长,将支撑出口成长动能.

11月进口则较上年同期成长0.1%,也明显低于市场预期的成长7.15%.11月贸易收支为顺差34亿美元,上月为顺差32.6亿美元.

在台湾各出口地区的细项上面,各地区的表现如下:

11月年变动率(%) 10月年变动率(%)

整体出口金额 +0.9 -1.9

--中国 (含香港) +3.7 +0.3

--美国 -5.8 -9.5

--欧洲 -6.7 -11.0

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI

2012年

11月 +0.9 +0.1 +34.0

10月 -1.9 -1.8 +32.6

9月 +10.4 +1.3 +40.8

8月 -4.2 -7.6 +33.1

7月 -11.6 -3.2 +9.0

6月 -3.2 -8.4 +25.8

5月 -6.3 -10.5 +22.6

4月 -6.4 +2.1 +6.9

3月 -3.2 -5.8 +23.6

2月 +10.3 +1.3 +28.3

1月 -16.8 -11.9 +4.2

2011年

12月 +0.6 -2.7 +23.2

11月 +1.3 -10.4 +32.0

10月 +11.7 +11.8 +33.2

9月 +9.9 +10.8 +17.8

8月 +7.2 +6.4 +26.3

7月 +17.6 +14.0 +33.4

6月 +10.8 +12.5 +13.8

5月 +9.5 +19.3 +12.2

4月 +24.6 +25.7 +29.6

3月 +16.7 +16.7 +17.7

2月 +27.3 +28.7 +9.2

1月 +16.6 +22.0r +18.8

注: r为修正值. (完)

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