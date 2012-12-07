〔表格〕台湾11月出口同比增0.9%远逊预期,因非电子产品减幅明显

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透台北12月7日电---台湾财政部周五公布,11月出口金额较上年同期成长0.9%,明显低于市场预估的成长6.9%.财政部表示,主要因全球景气回稳步调缓慢,影响了出口表现.
在产品表现方面,财政部指出,非电子产品的减幅明显,基本金属、纺织品、塑橡胶较上月减幅明显.惟资讯通讯产品与电子产品表现较佳.
财政部并预期,第四季出口同比将小幅成长,因全球景气回稳,手持行动装置持续成长,将支撑出口成长动能.
11月进口则较上年同期成长0.1%,也明显低于市场预期的成长7.15%.11月贸易收支为顺差34亿美元,上月为顺差32.6亿美元.
在台湾各出口地区的细项上面,各地区的表现如下:
11月年变动率(%) 10月年变动率(%)
整体出口金额 +0.9 -1.9
--中国 (含香港) +3.7 +0.3
--美国 -5.8 -9.5
--欧洲 -6.7 -11.0
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI
2012年
11月 +0.9 +0.1 +34.0
10月 -1.9 -1.8 +32.6
9月 +10.4 +1.3 +40.8
8月 -4.2 -7.6 +33.1
7月 -11.6 -3.2 +9.0
6月 -3.2 -8.4 +25.8
5月 -6.3 -10.5 +22.6
4月 -6.4 +2.1 +6.9
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
2011年
12月 +0.6 -2.7 +23.2
11月 +1.3 -10.4 +32.0
10月 +11.7 +11.8 +33.2
9月 +9.9 +10.8 +17.8
8月 +7.2 +6.4 +26.3
7月 +17.6 +14.0 +33.4
6月 +10.8 +12.5 +13.8
5月 +9.5 +19.3 +12.2
4月 +24.6 +25.7 +29.6
3月 +16.7 +16.7 +17.7
2月 +27.3 +28.7 +9.2
1月 +16.6 +22.0r +18.8
注: r为修正值. (完)
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--记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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