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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 09:21 BJT

〔标题新闻〕韩国11月三大百货连锁店销售同比升10.2%,为六个月来首增且创11个月来最快增速

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS6E8LM001]

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