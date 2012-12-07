〔台湾股市〕小幅开高,但宏达电受业绩影响股价下滑

路透台北12月7日电---台湾股市周五开高0.2%,但智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)下挫1.6%,该公司上日公布11月营收下滑. 加权股价指数.TWII开高16.99点,报7,640.25点. 营造建材类指数.TCOI和运输类指数.TTPI表现居前,双双涨升0.7%.(完) --编译 张若琪;审校 郑茵 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]