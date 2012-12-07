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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 09:29 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受追捧,对冲基金和日本投资者买进

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* 美元/日圆小升站上82.50日圆,因对冲基金和日本投资者买进

* 昨日高位82.62和近期高位82.75/85为阻力位

* 传闻称在83.00有大量的期权障碍,在该水准略上方有停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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