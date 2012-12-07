〔基金产业〕资金上周撤离美国股票共同基金,创今年来最大规模--理柏

路透纽约12月6日电---路透旗下基金服务公司理柏(Lipper)周四公布数据显示,美国基金投资人上周撤出股票共同基金的规模为今年来最大,或因担忧资本利得税在2013年可能增加所致.

截至12月5日止当周,股票共同基金流出金额达41.4亿美元,为去年12月以来最大的规模.然而,股票上市交易基金(ETF)吸引76.9亿美元的新资金进驻,其中SPDR标普500 ETF吸引31.8亿美元流入.

理柏分析师Matthew Lemieux表示,散户投资人担忧资本利得税将升高,可能将股票基金获利了结.

整体而言,股票基金净流入35.5亿美元资金,不及前一周流入73.8亿美元的一半.

债券基金流入11.8亿美元资金,前一周则流入18.1亿美元.除了区区820万美元流入债券ETF以外,其他资金均为进驻债券共同基金.

持有美国公债的基金流出3.2026亿美元,规模为10月底以来之最.投资人亦大举投入297亿美元于低风险的货币市场基金.(完)