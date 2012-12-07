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货币新闻 | 2012年 12月 7日 星期五 09:50 BJT

〔标题新闻〕欧盟和美国正式要求WTO就阿根廷进口限制是否违规进行裁定,双方贸易争端升级

注:WTO为世界贸易组织缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8N69N2]

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