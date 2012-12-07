〔路透调查〕菲律宾披索多单处于两年高点,马币多单创9月中来新高

* 菲律宾披索的多头押注创两年来最高

* 马币多头部位创9月中以来最高

* 韩元多单降至约两个月来最低

* 投资人也降低人民币及泰铢多单

记者 Sumanta Dey 编译 张明钧

路透班加罗尔12月6日电---路透周四公布的调查结果显示,菲律宾披索的多头押注在过去两周升至逾两年来新高,而投资人对于马币(林吉特)的多头押注则是近乎倍增.

在近期数据激发中国经济复苏憧憬、以及对美国国会达成避免财政悬崖的协议怀抱希望之后,汇市人士仍对多数新兴亚洲货币前景抱持乐观态度.

在这样的乐观迹象下,投资人增加菲律宾披索PHP=PDSP的多头仓位至2010年10月以来最高.截至目前为止,披索也是亚洲新兴国家当中表现最佳货币,兑美元升值约7%.

这项调查亦显示,马币MYR=MY的多头仓位也接近倍增,来到9月中旬以来的新高.

韩元KRW=KFTC多头仓位在两周前调查处及两年高点后已见下滑,且降至10月中以来的最低水准.

自从韩国政府在11月22日倒出总值多达10亿美元的韩圜以阻其升势之后,市场对于韩元的戒心已然升高.

投资人也降低人民币及泰铢的多单.

印度卢比的人气在过去两周有所改善,净空头部位减少超过三分之二.

本次路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币CNY=CFXS、韩元KRW=KFTC、坡元SGD=D3、印尼卢比IDR=ID、台币TWD=TP、印度卢比INR=D2、菲律宾披索PHP=PDSP、马币MYR=MY和泰铢THB=D3.

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果ASIAPOSN如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

12月 6日 -0.91 -1.04 -0.45 0.56 -0.35 0.19 -0.67 -1.42 -0.14

11月22日 -1.12 -1.53 -0.40 0.81 -0.27 0.79 -0.35 -1.06 -0.31

11月 8日 -0.75 -1.47 -0.63 0.72 -0.60 0.16 -0.38 -1.12 -0.34

10月25日 -0.86 -1.05 -0.65 0.89 0.08 -0.18 -0.45 -0.85 -0.44

10月11日 -0.79 -0.57 -0.49 1.07 -0.21 -0.34 -0.18 -0.49 -0.12

9月27日 -0.63 -0.79 -0.73 0.67 -0.52 -0.89 -0.35 -0.59 -0.12

9月13日 -0.59 -0.83 -1.03 0.17 -0.82 -0.25 -1.00 -1.13 -0.73

------------------------------------------------------------------------(完)