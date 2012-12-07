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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 09:42 BJT

〔金属期市〕LME期铜几无变动,交易员关注美国数据

路透新加坡12月7日电---伦敦期铜周五持稳,本周料收平盘,交易员聚焦于美国财政悬崖谈判进展及重要的就业报告.

0105GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3报每吨8,007美元,基本持平上交易日,当日则下跌近1%.

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