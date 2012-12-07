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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 10:43 BJT

〔日本个股〕丰田汽车预期2013年国内汽车销售减少20%--媒体

路透东京12月7日电---日本报纸Mid-Japan Economist表示,丰田汽车(7203.T)预期明年日本汽车销售减少20%,节能汽车的补贴到期是原因之一.

该报周五在其网站上表示,丰田汽车决定将明年国内销量目标订在136万辆,低于2012年的167万辆.该报导未引述消息来源.该报为一地方性日报,公司位在日本中部,丰田汽车公司总部也设在此处.

报导指称,去年地震和海啸造成供应链中断后的未交货订单,让今年的销售大增.共同社也表示,丰田汽车正考虑将2013年国内销售目标设为136万辆.

丰田发言人士则表示,一切都未定案.(完)

--编译 戴素萍;审校 石冠兰

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