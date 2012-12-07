〔台湾新债〕中华航空将发行120亿台币公司债,五年期询价利率1.6%

路透台北12月7日电---台湾最大航空公司--中华航空(2610.TW)周五表示,该公司董事会决议,将在明年发行规模不超过120亿台币的无担保公司债,以偿还借款.

证券承销商指出,华航是以五年期1.6%、七年期1.85%的利率询价,相关作业即将完成,如无意外,应该会在1月10日的表订日期发行.

一承销商表示,由于属航运业别,因此华航发行公司债的评等较公司"twBBB+"的评等再降一级,为"twBBB",寿险等买盘的考虑因素较多,各年期的额度还在调整,但总额度应该就在115-120亿台币的区间内.

华航曾在今年初以私募方式发行三年期无担保公司债.由于利率高达2.0%,因此吸引寿险与票券商等买盘认购.(完)