〔钢铁产业〕安赛乐米塔尔撤回在法国落实欧盟"绿色钢铁"的计画

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透巴黎12月6日电---钢铁巨擘安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)放弃争取在法国营运一项由欧盟融资的项目之后,法国政府与该公司原先达成协议看来有破局之虞;该协议试图保住老旧钢厂员工的饭碗.
安赛乐米塔尔(ISPA.AS)撤回使用法国北部Florange厂做为其欧盟"绿色钢铁"试点项目的申请,法国原本希望两座闲置的钢铁高炉可以维持运转.
安赛乐米塔尔和法国总理艾罗说,撤回申请并不代表使用Florange厂做为ULCOS项目的想法被永久放弃.该项目旨在钢铁制造过程中降低温室气体排放.
另外,法国总统奥朗德说,所有关于挽救Florange厂的承诺都将维持不变.
他在巴黎对记者说,"我目睹他们的悲愤,我知道起因是甚么.不过我的职责是确保Florange有未来."
安赛乐米塔尔表示,由于技术因素,该公司目前无法继续ULCOS项目.多月以来,安赛乐米塔尔在法国饱受抨击,因该公司以经济效益不彰为由,计画永久关闭Florange厂.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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