〔台湾债市〕公债RP利率紧靠区间低端,寿险找券需求增加

路透台北12月7日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五向区间低端进一步靠拢.今日有台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割,不过市场资金相当宽裕,感受不到交割产生的紧缩情绪.

一大型证券商交易员指出,由于公司债的券源较少,近期寿险业转做公债RP的需求愈来愈多,有的客户已能接受将利率下调到0.70%.

另一中型证券商交易员则表示,今日由于到期量较少,趁机将承作利率微幅下调,公债RP的利率从0.72%调整为0.715%.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,少数在0.83%.

交易商指出,下周紧缩因素有周一新光人寿50亿台币的次顺债交割.(完)