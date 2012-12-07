〔台湾汇市〕台币/美元微幅收升,下周美国财政问题主导市场

* 外资在Fed会议前仅微调部位

* 美国料持续宽松但财政悬崖仍棘手

* 下周交投料扩大至29.050-29.200

路透台北12月7日电---台币兑美元TWD=TP周五微收高1.1分.虽然下周美国联邦准备理事会(Fed)开会前市场趋向观望,但今日上海股市.SSEC大涨引领部分亚股走高,台湾股市亦跟随脚步,外资见小量汇入支撑台币,成交量则因重大事件前有所萎缩.

展望下周,汇银人士认为Fed将持续宽松基调,但市场对美国两党是否能针对财政悬崖问题于下周达成初步共识,则看法不一,而该议题将成为美元强弱与否的最重要指标.由于其发展难料,交易商认为下周台币波动或将扩大区间,但上方29.200的位置不会轻易突破.

"财政悬崖问题会影响美元在12月最后两周的走势,如果两党没有共识,美元就会走高."一本地大型银行交易员说.

本周台币累计微幅走跌0.9分,约当0.03%;同期间,韩元KRW=KFTC则升0.11%,在岸人民币CNY=CFXS跌0.05%.

市场人士指出,由于下周有美国的利率决策等重大事件,今晚也有非农数据的发布,外资今日在汇市只有微幅调整部位,少量持续看好台股的外资仍有汇入,而进出口商仍于狭幅区间内做实质抛补,对市况影响不大,成交量则来到本周的低位.

此外,本周除周一台币日高来到29.019外,其余日高均暂止步于29.050附近,令29.050成为短期的阻力区,较难突破.由于升值空间被压缩,市场认为台币下周亦有回档整理的机会,但不至于大幅贬值.

台股加权指数.TWII周五微幅收高0.25%报7,642.26点;外资及陆资今日在台股仍买超27.63亿台币,连续七日买超,累计买超金额已达526.37亿台币.[ID:nST0585195]

中国股市沪综指周五收市大涨,成交再次放大.分析师指出,在经历昨日的温和调整后,银行股和基建股今日再次发力,市场整体观望气氛有所松动,股指在蓝筹股推动下再次上攻.[.SSCN]

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币各天期换汇点折价幅度较上日变化不大,海外远汇市场同样方向不明,静待下周重要财经事件的厘清.

新兴亚洲货币周五大多持稳或走坚,市场对风险资产的人气整体维持正面,菲律宾披索在昨日下跌后略微站稳脚跟.[EMRG/SGCN]

除今晚美国将公布非农就业数据外,下周重要事件尚包括周一中国公布进出口贸易数据;周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率决策会议、美国贸易收支;周三FOMC公布利率决议,FED主席贝南克召开记者会;周四欧洲理事会会议(至周五)、韩国央行货币政策委员会议、美国零售销售;周五欧洲制造业PMI初值、美国消费者物价指数(CPI).

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.125 29.136 29.050-29.155 29.150 5.89 7.02

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PNDF

美元/台币一个月期 -0.010/0.005 -0.005/0.010

美元/台币六个月期 -0.250/-0.220 -0.240/-0.215

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