〔日本个股〕日立制作所将在2014年3月底停产资讯及电信硬件用芯片

路透东京12月7日电---日本日立制作所(6501.T)周五表示,将在2014年3月底停产资讯及电信硬件用的芯片.

日立在一份声明稿中指出,"近几年来半导体产业在研发、设计及制造方面不断地扩大水平分工."

日立称之所以作出此一决定,是为了要提升成本效率及竞争力;该公司的工业产品横跨核子反应炉至洗衣机等等.(完)