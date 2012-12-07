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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 12:20 BJT

〔标题新闻〕马来西亚10月出口较上年同期减少3.2%,逊于路透调查预估的下降2.7%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nK7E8KJ001]

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