〔台湾央行〕共发行1,849.4亿台币存单,发行余额减6亿

路透台北12月7日电---台湾央行周五公布,今日共发行1,849.4亿台币存单,若相较存单到期金额1,855.4亿,存单发行余额减6亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 1,739.4

91天期 0.93 82.0

182天期 1.05 28.0

央行上日共发行389亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,876.9亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四超额准备为9亿台币;累计超额准备为负97亿台币,加计前期1%的超额准备为1,356亿台币.(完)