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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 14:02 BJT

〔台湾股市〕收升19点,苹果供应商上涨但宏达电挫跌

路透台北12月7日电---台湾股市周五上涨0.3%,守在九周高位附近,苹果(AAPL.O)供应商为关注焦点,因消息称苹果计划在明年将部分麦金塔电脑(Macs)的制造生产从中国移至美国.

鸿海(2317.TW)仍涨1.1%,广达(2382.TW)则升0.3%.

加权股价指数.TWII收高19.00点,成为7,642.26点,略低于周三创下的九周收盘高位.过去12个交易日有11天上涨.

智能手机厂商宏达电(2498.TW)跌3.6%,此前该公司公布11月营收下滑.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为896.16亿台币,上日为1,049.09亿.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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