〔台湾债市〕101/9R殖利率微收高,观望美国就业报告与美联储会议

路透台北12月7日电---台湾10年增额券101/9R发行前交易殖利率周五微幅收高.因美国即将公布11月非农就业报告以及下周美联储举行会议,或将对周四101/9R标售结果造成影响,使得多空操作均谨慎以对.

不过从今日央行标售364天期存单结果,以及中华航空(2610.TW)将发行公司债等的消息,仍重复证明着市场资金相当丰沛.众多买盘等着承接的结果,令纵有对债市不利的消息出现,效果也会被淡化.预估下周101/9R在标售前,发行前交易殖利率将在1.120-1.145%区间盘整.

"华航虽然评等不佳,但至少利率漂亮,大家一定抢."一证券商交易主管说.

另一证券商交易员称,不仅台湾如此,近半年来全球投资债券都降低了风险控管,因在过多资金簇拥的环境下,收益率更显得重要.

台湾最大航空公司--中华航空周五表示,该公司董事会决议,将在明年发行规模不超过120亿台币的无担保公司债.证券承销商指出,华航是以五年期1.6%、七年期1.85%的利率询价.华航发行公司债的评等较公司"twBBB+"的评等再降一级,为"twBBB".[ID:nST0585169]

台湾央行中午也标售1,000亿台币364天期存单,加权平均得标利率为0.730%,低于市场预期,较上期的0.758%跌2.8基点,也低于央行30天期存单0.87%达14基点.此次得标利率创连续七个月走跌.[ID:nST0585159]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9R A01109R=TWO +0.13 1.1360 1.1342-1.1360 43.00

5 101/6 A01106=TWO +0.15 0.8735 0.8720-0.8735 3.00

除了美联储的会议外,交易商也提及,还是要留意下周台股的表现,今日加权股价指数.TWII跟随着区域股市上扬,令大盘仍呈现着看回不回的格局.

"股市续涨,会让人更不想追捧公债.在持券者不愿卖出,空手者不想追价下,双方的认知差距会愈来愈大."一证券商交易员说.

另一证券交易主管则提及,台债与美债一样,近期无论股市怎么涨,殖利率仍压在低档不弹.不过要留意股市续涨时市场资金的动向.

"现在大家都同步做多,一旦反转,冲击会很大."他说.

台湾股市周五上涨0.3%,守在九周高位附近,加权股价指数收高19.00点,成为7,642.26点,略低于周三创下的九周收盘高位.过去12个交易日有11天上涨.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1333

5 101/6 A01106=TWO 0.8735

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)