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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 17:23 BJT

〔台湾债市〕101/9R期10年公债中,证券业买超0.5亿台币

路透台北12月7日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年增额公债101/9RA01109R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 5.50 5.50 0.00

票券业 0.00 0.50 -0.50

证券业 14.50 14.00 +0.50 (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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