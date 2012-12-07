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亚洲 | 2012年 12月 7日 星期五 17:56 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增129.25亿台币

路透台北12月7日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增129.25亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,876.9亿台币.上周存单发行量净减332.45亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

12月3日(一) 3,027.55 2,979.80 -47.75

12月4日(二) 63.00 236.00 173.00

12月5日(三) 3,763.00 3,645.00 -118.00

12月6日(四) 261.00 389.00 128.00

12月7日(五) 1,855.40 1,849.40 -6.00

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总 计 8,969.95 9,099.20 129.25

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

12月3日(一) 103.00 22.00

12月4日(二) 34.00 15.00

12月5日(三) 100.00 34.00

12月6日(四) 57.00 18.00

12月7日(五) 82.00 28.00

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总 计 376.00 117.00 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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