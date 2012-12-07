《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增129.25亿台币

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透台北12月7日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增129.25亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,876.9亿台币.上周存单发行量净减332.45亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
12月3日(一) 3,027.55 2,979.80 -47.75
12月4日(二) 63.00 236.00 173.00
12月5日(三) 3,763.00 3,645.00 -118.00
12月6日(四) 261.00 389.00 128.00
12月7日(五) 1,855.40 1,849.40 -6.00
---------------------------------------------------------------
总 计 8,969.95 9,099.20 129.25
中长天期存单发行量
------------------------------------------------
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
12月3日(一) 103.00 22.00
12月4日(二) 34.00 15.00
12月5日(三) 100.00 34.00
12月6日(四) 57.00 18.00
12月7日(五) 82.00 28.00
----------------------------------------------
总 计 376.00 117.00 (完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。